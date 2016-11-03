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Президент БАТЭ назвал матч "Урал – "Терек" порнографией и получил ответ от пресс-службы грозненцев

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Президент БАТЭ Анатолий Капский назвал матч 12-го тура премьер-лиги "Урал""Терек" (1:4) порнографией. Напомним, что в перерыве при счете 1:1 букмекеры серьезно изменили коэффициенты, отдав предпочтение гостям.

– Я с большим удовольствием выскажу свое мнение о любом другом футбольном матче или о красивой картине, но комментировать порнографию я не буду, – приводит life.ru слова Капского.

Пресс-служба грозненского клуба не оставила без внимания заявление руководителя белорусского клуба.

"Жесть… У президента БАТЭ футбол в исполнении 22-х здоровенных мужиков ассоциируется с порнографией. В этом он признался сам. Что тут поделаешь, слабые места человека рано или поздно становятся достоянием общества", – написано на официальной странице "Терека" в твиттере.

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