Президент "Арсенала" рассказал о задачах на сезон после увольнения Кононова

Президент "Арсенала" Гурам Аджоев заявил, что задачи клуба на сезон-2018/19 остаются неизменными, несмотря на смену тренера. В понедельник бывший главный тренер туляков Олег Кононов возглавил "Спартак", а во вторник его место в Туле занял Игорь Черевченко.

- Несмотря на смену тренера, наши задачи остаются прежними – побеждать в каждом матче РПЛ и бороться за Олимп-Кубок России, - сказал Аджоев в интервью клубной пресс-службе. - Игорь Черевченко довольно долго и успешно работал в столичном "Локомотиве", после длительного перерыва привел команду к победе в Кубке России. Будучи тренером калининградской "Балтики", Черевченко спас клуб от вылета во второй дивизион, а в следующем сезоне остановился с балтийцами в шаге от зоны стыковых матчей. Уверен, что у этого специалиста есть все шансы показать достойный результат с "Арсеналом" в премьер-лиге.

"Арсенал" занимает 11-е место в чемпионате России после 14 туров.

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