18:49 | Футбол — РПЛ

Президент "Арсенала" рассказал о задачах на сезон после увольнения Кононова

Обсудить
0

Президент "Арсенала"  Гурам Аджоев заявил, что задачи клуба на сезон-2018/19 остаются неизменными, несмотря на смену тренера. В понедельник бывший главный тренер туляков Олег Кононов возглавил "Спартак", а во вторник его место в Туле занял Игорь Черевченко

Несмотря на смену тренера, наши задачи остаются прежними – побеждать в каждом матче РПЛ и бороться за Олимп-Кубок России, - сказал Аджоев в интервью клубной пресс-службе. - Игорь Черевченко довольно долго и успешно работал в столичном "Локомотиве", после длительного перерыва привел команду к победе в Кубке России. Будучи тренером калининградской "Балтики", Черевченко спас клуб от вылета во второй дивизион, а в следующем сезоне остановился с балтийцами в шаге от зоны стыковых матчей. Уверен, что у этого специалиста есть все шансы показать достойный результат с "Арсеналом" в премьер-лиге.

"Арсенал" занимает 11-е место в чемпионате России после 14 туров. 

Все о чемпионате России - здесь

 

Опрос

Олег Кононов - это тот тренер, который нужен "Спартаку"?
Обсудить
голосовать

Дополнительная информация

https://www.arsenaltula.ru/news/novosti-kluba/guram-adzhoev-nashi-zadachi-ostayutsya-prezhnimi/

Обсудить
0
Загрузка...
Материалы сюжета: Премьер-лига-2018/19. 15-й тур. Дебют Кононова в "Спартаке", "Зенит" - "Ростов" и другие игры
Материалы других СМИ
Загрузка...