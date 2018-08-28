Президент "Анжи" заявил, что на клуб ходят не меньше 18 тысяч зрителей, и назвал официальную статистику чушью

Президент "Анжи" Осман Кадиев в эфире передачи "Футбол России" категорически не согласился с официальной статистикой посещаемости матчей клуба в этом сезоне. По официальным данным на единственный домашний матч клуба в сезоне против "Оренбурга" (1:3) пришли 6 253 зрителя. По мнению Кадиева, на самом деле их было в три раза больше.

- Смущают проблемы "Анжи" с посещаемостью...

- А какая проблема с посещаемостью?

- Можно было рассчитывать на большее...

- Например?

- Из тех матчей, что "Анжи" сыграл...

- В Махачкале. Из того, что "Анжи" в Махачкале играл.

- Семь тысяч.

- Что вы говорите?

- Это официальные цифры...

- Это глупости! Ваши журналисты футбол смотрели с подводной лодки. Там минимальное - 18-19 тысяч. Они снимают одной камерой трибуну и влево, где никто не сидит. Та трибуна, что на противоположной стороне, полностью заполнена. Стадион вмещает 28 800 человек. На 70-80 процентов заполнен, 7 тысяч - официальная цифра. Кто это дает? Чушь несете, ребята!

- То есть официальная цифра больше?

- Конечно неправильная! Пусть придут посмотрят! Откуда они это берут? 7 тысяч на одной трибуне, где-то девять на другой, где-то две на боковых. Какая программа ведет? Ну это смешно. Сидит, развалившись задницей: "Двенадцать команд надо делать!". А завтра двенадцать будет проблема - он десять будет делать?!

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