Президент "Анжи" заявил, что долги клуба выросли до 248 миллионов рублей и растут каждый день

Президент "Анжи" Осман Кадиев в интервью "Это Кавказ" прокомментировал сложную финансовую ситуацию в клубе.

- Сказать вам, что у нас есть бюджет, я не могу, - сказал Кадиев. - Сказать, что из-за бюджета мы завтра снимаемся - абсолютно неправильно. Вопрос сейчас стоит очень остро.

Долги выросли до 248 миллионов рублей и растут каждый день. При этом мы должны ежедневно обеспечивать жизнедеятельность команды. В клубе, включая академию, работают 96 человек. Им необходимо платить зарплату, а также за них надо платить налоги. Постоянно требуется обеспечивать проезд, питание, экипировку и медицину. На это уходит 44 миллиона рублей в месяц.

Ранее генеральный директор "Анжи" Олег Флегонтов заявил, что в клубе остается тяжелая ситуация с деньгами, а акция "Анжи" Живи!" эффекта не принесла.

"Спартак" - "Анжи": РПЛ, 3-й тур, 11 августа 2018, онлайн-трансляция матча