Президент "Анжи" за мат дисквалифицирован на четыре матча и оштрафован на 100 тысяч

Президент "Анжи" Осман Кадиев не сможет находиться в качестве официального лица на четырех ближайших матчах команды из Дагестана и заплатит 100 тысяч рублей за сквернословие рядом с флеш-зоной после игры 27-го тура РФПЛ с "Уралом" (0:1).

– Полгода назад мы дисквалифицировали Кадиева на 2 матча и оштрафовали на 30 тысяч рублей, – напомнил глава комитета по этике РФС Семен Андреев. – Учитывая повторное нарушение, дисквалифицируем президента "Анжи" на 4 матча и 100 тысяч рублей. Он не сможет находиться на арене в качестве официального лица. Таким образом Кадиев пропустит две оставшиеся игры нынешнего чемпионата, а также две стыковые встречи, либо два матча следующего сезона. (Евгений БЕЛОУСОВ)

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