Президент "Анжи": "Судейство в пользу богатых клубов гробит российский футбол"

Президент "Анжи" Осман Кадиев отметил плохое судейство в матче 12-го тура чемпионата России против "Зенита" (2:2). По его мнению, работа арбитров в пользу ведущих клубов губит футбол в стране.

- Что я еще могу сказать, если он действительно убивает команду? Мне надоело это гадское судейство в одну сторону, - цитирует ТАСС Кадиева. - Я спросил у Матюнина, за что он убивает команду, но он этого объяснить не смог. Это предвзятое судейство, я подчеркиваю, что это мое субъективное мнение, но это предвзятое судейство в пользу одной команды.

Я вижу, когда судья сажает на свисток одну команду, дает понять: "Ребята, я сужу в пользу "Зенита". А это нервирует игроков, в футболе не бывает мелочей. За что Матюнин показал желтую карточку Маркелову? Когда нам забивали второй гол, то был фол на Кацаеве - его сбили с ног и забрали мяч. Сносят Прудникова - судья даже не свистнул, а когда Ригони наступает на ногу нашему игроку, то нет даже желтой карточки, хотя это удаление.

Кто может объяснить, за что нам дали пенальти в первом тайме в матче со "Спартаком"? Проблемы с судейством были и в матче первого тура с ЦСКА в Махачкале, пенальти нам не дали, штрафной на Яковлеве не дали. Судейство в пользу богатых клубов гробит российский футбол.