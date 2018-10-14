Президент "Анжи" сообщил, что команда полетит в Махачкалу на матч с ЦСКА, перед которым будет чествование Хабиба

Президент "Анжи" Осман Кадиев заявил, что команда полетит в Махачкалу на матч 11-го тура РПЛ против ЦСКА. Перед этой игрой состоится чествование российского бойца Хабиба Нурмагомедова, который 6 октября одержал победу над ирландцем Конором Макгрегором в поединке за за титул чемпиона UFC в легком весе.

- Перед матчем будет чествование Хабиба Нурмагомедова, - сказал Кадиев в интервью каналу 360. - Состоится небольшой концерт. Весь клуб болел и переживал за него. На стадионе будут дети из нашей академии, с кадетских корпусов, студенты вузов.

Как будем добираться? Все нормально, полетим на самолете.

Ранее сообщалось об отсутствии у "Анжи" денег на перелет в Махачкалу. Клуб просил РПЛ о проведении матча в Москве, но получил отказ.

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