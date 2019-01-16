Президент "Анжи" отрицает, что клуб обращался за помощью к Керимову

Президент "Анжи" Осман Кадиев заявил, что клуб не обращался к бывшему владельцу Сулейману Керимову. Ранее в прессе появилась информация, что "Анжи" просил у Керимова 300 миллионов рублей, но он ответил отказом.

- Не общались с Керимовым, и я никого не уполномочивал ходить к Сулейману. Ни о каких суммах речь не шла. Мы с ним давно не встречались. В последний раз мы с ним виделись во время похорон его брата. Но мы не общались об "Анжи", - цитирует 360tv.ru Кадиева.

"Анжи" после 17 туров чемпионата России идет на 15-м месте с 15 очками. Долги клуба на 31 декабря составляли около 78 миллионов рублей.