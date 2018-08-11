Президент "Анжи" – о поражении от "Спартака": "Они бы еще третьего удалили"

Президент "Анжи" Осман Кадиев после поражения от "Спартака" (0:1) в матче 3-го тура РПЛ поздравил красно-белых с победой. Махачкалинская команда доигрывала встречу вдевятером, москвичи смогли отличиться только после второго удаления.

– Поздравляю "Спартак" с победой, – сказал Кадиев.

– Был ли шанс у "Анжи" зацепиться за очки?

– Нет. Они бы еще третьего удалили. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)​

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