Президент "Анжи": "Никто не рад решению футболистов о возможном бойкоте матча с ЦСКА"

Президент "Анжи" Осман Кадиев отметил, что не рад решению футболистов команды, заявивших о возможном бойкоте матча 11-го тура чемпионата России с московским ЦСКА, но понимает их. Ранее стало известно, что игроки написали письмо руководству клуба, в котором предупредили о своем решениии и обещали не выйти на игру, если ситуация с долгами по зарплате не изменится.

- Я еще не встречался с ребятами, встречусь и мы поговорим, проясним все, - приводит "РИА Новости" слова Кадиева. - Естественно, никто (их решению) не рад - ни сами футболисты, ни тренеры, ни руководство, ни клуб, ни персонал, ни болельщики, ни РФПЛ, но я прекрасно понимаю ребят.