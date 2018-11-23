Президент "Анжи" начал переговоры с потенциальным спонсором. Это крутая компания

Президент "Анжи" Осман Кадиев сообщил "СЭ", какие шаги предпринимаются для того, чтобы исправить тяжелое финансовое положение клуба, где футболисты и персонал несколько месяцев не получают зарплату.



- Мы находимся на стадии переговоров с потенциальными спонсорами, среди которых - авиакомпания "Эмирейтс", - сказал Кадиев. - Сроки заключения сделки? Никто не способен сказать, когда это может произойти.

- Есть ли еще какие-то варианты?

- Конечно, ведем переговоры и с другими спонсорами. Я же не сижу и не жду, пока кто-то мне поможет - работаю.

- С кем еще договариваетесь?

- Не могу называть бренды. Солидные компании не хотят, чтобы их оглашали, как потенциальных спонсоров, а потом, если не получится, вокруг говорили: "Вот, они хотели и не смогли". Это неэтично, некрасиво.

- Судя по появлению информации о спонсорах, шансы на выживание клуба становятся выше.

- Если появятся – конечно, вырастут. Но мы при этом не думаем сейчас о том, что можем вылететь из премьер-лиги. Спортивная составляющая в "Анжи" неплоха, не хватает только финансовой. Хочу дополнительно отметить – хотелось бы видеть больше позитива и правдивой информации в прессе.

Какие-то люди за моей спиной решают, какие у меня политические проблемы и разногласия с руководством республики Дагестан. А у меня их нет. Я не политик, не лезу в эту сферу. Мне нужен спорт и футбол в Дагестане. Никаких разногласий, кроме спортивных, возникнуть не может. (Иван Торопцев)

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