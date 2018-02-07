Президент "Амкара" напомнил игрокам об ответственности перед болельщиками

В расположение "Амкара" в Турцию прибыли президент клуба Геннадий Шилов и генеральный директор Игорь Резвухин. Как сообщает клубная пресс-служба, сегодня, 7 февраля, они присутствовали на контрольном матче красно-черных с "Динамо" (1:2).

Вечером Шилов и Резвухин провели собрание с игроками и тренерским штабом основного состава "Амкара". Президент настраивал игроков на серьезное отношение к оставшимся в весенней части сезона матчам и напомнил об ответственности команды перед болельщиками.

В ходе поездки руководители решат еще ряд организационных вопросов.