Президент "Ахмата": "Рассчитываем, что Шиманьски усилит игру команды и поможет в решении поставленных задач"

Президент "Ахмата" Магомед Даудов прокомментировал переход полузащитника Дамиана Шиманьски. Поляк заключил контракт с грозненским клубом на 4,5 года.

– Первым новичком футбольной команды "Ахмат" в зимнее трансферное окно стал игрок польского клуба "Висла" (Плоцк) Дамиан Шиманьски, - приводит пресс-служба клуба слова Даудова. - Сегодня мы завершили все юридические процедуры по переходу игрока и подписали с футболистом контракт на 4,5 года. Шиманьски играет на позиции центрального полузащитника. Является игроком национальной сборной Польши, был капитаном команды "Висла".

Мы рассчитываем, что Дамиан быстро адаптируется в коллективе, усилит игру команды и поможет в решении поставленных задач. Уверен, у молодого, прогрессирующего футболиста всё это получится. Желаю нашему новичку удачи и говорю: Добро пожаловать в "Ахмат"!

Шиманьски выступал за "Вислу" с 2017 года. Он провел за команду 52 матча, забив 8 голов и отдав 8 результативных передач. В текущем сезоне игрок сыграл в 20-ти играх чемпионата Польши и забил два гола.

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