Президент "Ахмата" посетил тренировку команды

Президент "Ахмата" Магомед Даудов​ посетил тренировку команды во вторник вечером, сообщает пресс-служба клуба. Глава клуба пообщался с тренерским штабом и футболистами, обозначив требования и пожелания.

– Необходимо в каждом матче выкладываться на сто процентов, играть с самоотдачей и соблюдать игровую дисциплину, - отметил Даудов. - В этом плане есть определённые претензии по игре первого тура. В футболе были и будут удаления. Но это не значит, что оставшись в меньшинстве нужно бросать играть. Наоборот, в таких случаях необходимо еще больше мобилизоваться, играть за себя, за партнера, за болельщиков. От поражений никто не застрахован. Однако воля к победе, командный дух должны присутствовать всегда! Тогда и болельщик поймёт и поддержит. Считаю, у нас хороший подбор игроков, способный показывать зрелищный футбол, побеждать и радовать своих поклонников. Именно этого мы ждем от команды в новом сезоне.