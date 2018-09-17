Президент "Ахмата": "Наша победа над "Спартаком" - лучший подарок чеченским женщинам"

Президент "Ахмата" Магомед Даудов после матча 7-го тура чемпионата России против "Спартака" (2:1) заявил, что игроки посвятили победу женщинам. В воскресенье в Чеченской Республике отмечался День чеченской женщины.

"В конце прошлого сезона наша команда "Ахмат" одержала первую в истории противостояния победу над "Спартаком" в Москве. Новая встреча команд на "Открытие Арена" также завершилась победой наших футболистов. Это очень приятная тенденция.

В воскресный вечер забитыми голами в ворота "Спартака" отличились Родолфо и Антон Швец. Сегодня в Чеченской Республике большой праздник – День чеченской Женщины! Победа команды – лучший подарок от наших футболистов дорогим женщинам, которую ребята посвятили руководителю регионального общественного фонда имени Первого Президента ЧР, герою России Ахмат-Хаджи Кадырову, являющегося генеральным спонсором команды, Аймани Несиевне Кадыровой и в её лице всем женщинам нашей республики. Также от всего сердца поздравляю с блестящей победой над одним из лидеров чемпионата главного болельщика, моего дорогого брата, главу ЧР, героя России, Рамзана Ахматовича Кадырова, а также тренерский штаб, футболистов и поклонников родного клуба.

Новый тренерский штаб во главе с Рашидом Рахимовым проделал хорошую работу во время паузы в чемпионате. Удалось перестроить игру, наработать новые тактические схемы. Молодцы ребята, они четко усвоили требования и выполнили план на игру. Не раз говорил, что наши парни способны обыграть любого соперника. Сегодня они лишний раз это доказали. Всех с победой! "Ахмат" – сила!", – написал Даудов в инстаграме.