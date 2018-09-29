Превью к матчу "Уфа" - "Енисей" в стиле Николая Дроздова

"Енисей" выпустил анонс к к матчу 9-го тура РПЛ против "Уфы". В небольшом видеоролике был спародирован многолетний ведущий "В мире животных" Николай Дроздов, рассказавший о куницах. "А лев - это царь зверей", - добавил "Дроздов".

Напомним, что куница изображена на форме "Уфы", а лев - на эмблеме "Енисея".

"Уфа" - "Енисей": чемпионат России по футболу, 8-й тур, 29 сентября 2018, онлайн-трансляция матча, начало - в 16.30 (время московское)