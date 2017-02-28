Пресс-служба "Урала": "Мы проявили уральский характер!"

Пресс-служба "Урала" в своем "Инстаграме" заявила, что команда проявила характер после удаления Александра Данцева, что помогло команде выйти в следующий раунд Кубка России. "Урал" обыграл "Краснодар" в матче 1/4 финала Кубка России в серии пенальти – 4:3. По ходу встречи клуб из Екатеринбурга проигрывал со счетом 0:3.

"Сейчас попробуем рассказать, что произошло! Мы пропустили мяч на первой минуте, затем пропустили еще два! Проигрывая 0:3, мы забили три мяча! На последних минутах основного времени Федор Смолов не забивает пенальти! Начинается дополнительное время, и мы теряем Сашу Данцева, получившего две желтые… Но мы стоим! Уральский характер! Серия пенальти – и… мы в полуфинале Кубка России!" – говорится в сообщении в "Инстаграме".