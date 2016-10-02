Пресс-служба "Спартака": при ничейном счете судья "взялся" за "Спартак"

В пресс-службе "Спартака" выразили мнение, что главный арбитр встречи 9-го тура чемпионата России "Зенит" - "Спартак" (4:2) Сергей Иванов "взялся" за команду при ничейном счете встречи. Об этом говорится в отчете о матче на "Петровском" на официальном сайте "Спартака".
По ходу первого тайма "Зенит" дважды выходил вперед, но "Спартак" оба раза отыгрывался. После перерыва питерцы забили два безответных гола. Отметим также, что два из четырех мячей "Зенит" забил с пенальти.
Ранее с резкой критикой судейства выступили генеральный директор "Спартака" Сергей Родионов, полузащитники команды Ивелин Попов и Денис Глушаков. Владелец клуба Леонид Федун от комментариев отказался.
Pleafant
Глушакову бы лучше помолчать,он на вторую жёлтую наиграл гораздо раньше Кришито.И что мешало Спартаку забить ещё парочку голов и выйграть,судья?Неадекватный понос спартаковского функционала могу обьяснить только,повидимому,потеряной,ранее обещанной большой премии от Федуна.
21:51
Антитрезвый мастер
А как ты считаешь когда локтем по голове ? эта карточка ?тогда пакета надо было удалять. второе когда вне игры нету и сбивают Какурина выходящего один один это не миф о последней надежды? Ну тогда согласен ! Кришито нарушал. ну это судья до этого принятыми не правильно решениями позволил игрокам так играть недавая им карточки! Слабаки всегда обвиняют других в своих неудачах.
21:29
genas
согласен спартак завалили не по игре....
21:12
футбол2018
КАКАЯ БОЛЬ, КАКАЯ БОЛЬ, РОСТОВ-ЦСКА 2:0, 2:0 ХА-ХА, ХА-ХА !!!!
21:08
Проба положительна
Ахаха!! Свинов обидели!!!
21:04
нет желтухе!
зеленов в пресс-службе спартака?
20:51
М1967
Хорош на судей, дальние расстояния, недооценку соперника сваливать неудачи. Над своими ошибками думайте! Почему Ещенко два пенальти организовал? Почему Кутепов позволил Маку сделать передачу на Дзюбу, которому отчего-то никто особо не мешал? Почему Витсель забивал почти как на тренировке, не очень-то чувствуя сопротивления? И это только по матчу с "Зенитом"!
20:43
лилияленьдень
А по мне Иванов-человек,сделавший практически невозможное...Все говорили ему-не свисти,денег не будет.Но он свистел,несмотря ни на что,иногда сквозь зубы ,срываясь на хрип,дул в инструмент своей недюжей неприклонности и до последнего веря в успех своей миссии.Как мало сейчас таких ответственных людей которые понимают,кто если не они могут провернуть столь нелёгкое дело.Лично я готов слушать эти чарующие трели бесконечно ими нельзя не восхищаться!Нужно наверное матч посмотреть интересная поди игра то была
20:40
Андрей133
Пока официальная позиция Спартака такова, пока игроки и их руководство винят судей - все турниры для свиней без шансов. Дай Бог здоровья Федуну.
20:24
П_о_в_а_р
+100500
20:24
redshark
да, пора коррупцию в Питере вскрывать
20:17
DAVI SVININU!
Плач Марианны!
20:16