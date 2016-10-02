Пресс-служба "Спартака": при ничейном счете судья "взялся" за "Спартак"

В пресс-службе "Спартака" выразили мнение, что главный арбитр встречи 9-го тура чемпионата России "Зенит" - "Спартак" (4:2) Сергей Иванов "взялся" за команду при ничейном счете встречи. Об этом говорится в отчете о матче на "Петровском" на официальном сайте "Спартака".

По ходу первого тайма "Зенит" дважды выходил вперед, но "Спартак" оба раза отыгрывался. После перерыва питерцы забили два безответных гола. Отметим также, что два из четырех мячей "Зенит" забил с пенальти.

Ранее с резкой критикой судейства выступили генеральный директор "Спартака" Сергей Родионов, полузащитники команды Ивелин Попов и Денис Глушаков. Владелец клуба Леонид Федун от комментариев отказался.