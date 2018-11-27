Пресс-служба РФС: "Ряд условий по манежу в Красноярске не были выполнены"

Пресс-служба Российского футбольного союза (РФС) прокомментировала "СЭ" перенос матча 16-го тура чемпионата России "Енисей" - "Ахмат" из манежа на Центральный стадион Красноярска.

На прошлой неделе бюро исполкома РФС разрешило проведение встречи в манеже в порядке исключения в связи с погодными условиями.

- Сегодня футбольный клуб "Енисей" принял решение провести домашний матч 16-го тура Российской премьер-лиги с грозненским "Ахматом" на Центральном стадионе Красноярска. Ранее Российский футбольный союз решением бюро Исполкома разрешил красноярскому клубу также рассмотреть в качестве альтернативного места проведения игры местный футбольный манеж в случае соответствия необходимым критериям. Но ряд условий по данному сооружению не были выполнены, и этот вариант отпал, - сообщили в пресс-службе РФС.

Встреча "Енисей" - "Ахмат" запланирована на 1 декабря, начало в 14.00 по московскому времени. При этом пункт 6.5 регламента РПЛ гласит: "При температуре воздуха ниже - 15С или выше 35С за час до матча на высоте 1 метр в центре поля судья и представители команд принимают решение о проведении матча." (Илья Андреев)

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