Пресс-служба "Енисея" пишет стихи о безголевой серии команды

"Енисею" пока не удалось поразить ворота "Локомотива" в матче 12-го тура российской премьер-лиги. Пресс-служба клуба отреагировала на это поэтичным постом в Твиттере.

- Просто светят звезды, просто во вселенной. Но забить не можем - в этом вся проблема, - говорится в сообщении пресс-службы.

Просто светят звезды

Просто во вселенной

Но забить не можем

В этом вся проблема pic.twitter.com/mRjwmbLghy – ФК "Енисей" (@FCEnisey) 28 октября 2018 г.

"Енисей" – "Локомотив": чемпионат России, РПЛ, 12-й тур, 28 октября 2018, онлайн-трансляция матча