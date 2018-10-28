Пресс-служба "Енисея" пишет стихи о безголевой серии команды

"Енисею" пока не удалось поразить ворота "Локомотива" в матче 12-го тура российской премьер-лиги. Пресс-служба клуба отреагировала на это поэтичным постом в Твиттере.
- Просто светят звезды, просто во вселенной. Но забить не можем - в этом вся проблема, - говорится в сообщении пресс-службы.
Просто светят звезды– ФК "Енисей" (@FCEnisey) 28 октября 2018 г.
Просто во вселенной
Но забить не можем
В этом вся проблема pic.twitter.com/mRjwmbLghy
"Енисей" – "Локомотив": чемпионат России, РПЛ, 12-й тур, 28 октября 2018, онлайн-трансляция матча
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