Пресс-служба "Динамо": клуб перечислил "Леху" деньги за трансфер Теттеха

"Динамо" перечислило польским "Леху" и "Ягеллонии" деньги за трансфера ганского полузащитника Абдула Азиза Теттеха и литовского нападающего Федора Черных соответственно, рассказали "СЭ" в пресс-службе московского клуба.

Ранее издание "Чемпионат.com" со ссылкой на пресс-службу "Леха" сообщило, что клуб из Познани пожаловался на "Динамо" в Международную федерацию футбола (ФИФА) в связи с неуплатой бело-голубыми 800 тысяч евро за переход Теттеха.

"Деньги за трансферы и Теттеха, и Черных перечислены. Клубы, с которыми были заключены сделки, об этом уведомлены", - сказали в пресс-службе "Динамо".

27-летний Теттех и 26-летний Черных перешли в "Динамо" в январе. (Илья АНДРЕЕВ)