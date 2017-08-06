Пресс-конференция Манчини и Карреры. Прямой эфир

"СЭ" на своей странице в "Фейсбуке" ведет прямой эфир пресс-конференции главных тренеров после матча 4-го тура премьер-лиги "Зенит" – "Спартак" (5:1). Роберто Манчини и Массимо Каррера – о нюансах игры.
"СЭ" на своей странице в "Фейсбуке" ведет прямой эфир пресс-конференции главных тренеров после матча 4-го тура премьер-лиги "Зенит" – "Спартак" (5:1). Роберто Манчини и Массимо Каррера – о нюансах игры.
Alexsspb
Старый маразматик- свинопас Рейнгольд посмотрев сегодняшний разгром Зенитом свиней , язык свой засунул себе в поросячью задницу
00:20