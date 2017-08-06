22:09 6 августа | Футбол — РФПЛ

Пресс-конференция Манчини и Карреры. Прямой эфир

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"СЭ" на своей странице в "Фейсбуке" ведет прямой эфир пресс-конференции главных тренеров после матча 4-го тура премьер-лиги "Зенит" – "Спартак" (5:1). Роберто Манчини и Массимо Каррера – о нюансах игры.

Трансляция матча "Зенит" – "Спартак"

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Материалы сюжета: РФПЛ-2017/18. 4-й тур. "Зенит" - "Спартак" и другие матчи
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Alexsspb

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