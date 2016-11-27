13:09 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Пресс-атташе "Томи": "Решение о проведении матча "Крылья" - "Томь" находится под вопросом"

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Пресс-атташе "Томи" Олег Игрушкин заявил, что решение о проведении матча 15-го тура чемпионата России между "Крыльями Советов" и "Томью" на данный момент не принято. По его словам, Самара находится в природном коллапсе.

- Погода ужасная, метет снег, - приводит "Р-Спорт" слова Игрушкина. - Самара находится в природном коллапсе. Решение о проведении матча на данный момент не принято, пока неизвестно, состоится матч или нет. Команды находятся на стадионе, готовятся к разминке. Как только будет принято решение, сразу же появится информация и на сайте РФПЛ, и на сайте "Крыльев Советов".

Начало матча между "Крыльями Советов" и "Томью" на стадионе "Металлург" запланировано на 14.00 по московскому времени.
 

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КОММЕНТАРИИ (2)
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иго

Какой такой коллапс? Вполне обычная погода для конца ноября. Почему-то именно в Самаре постоянно какие-то коллапсы. Стабильно раза два-три за год.

13:27

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