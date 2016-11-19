Пресс-атташе "Томи" Олег Игрушкин заявил, что томская команда проведет гостевой матч 14-го тура чемпионата России против "Терека", но неизвестно, что будет дальше. Встреча в Грозном состоится в понедельник.

– Завтра команда вылетает в Грозный и матч проведет. Что будет дальше, мы не знаем, – цитирует "Р-Спорт" Игрушкина.

По данным "СЭ", игроки "Томи" могут отказаться от поездки на выездной матч против "Крыльев Советов" (27 ноября), если игрокам до 25 ноября не начнут производить выплаты.

Напомним, что на этой неделе футболисты обратились к губернатору Томской области Сергею Жвачкину с открытым письмом, где заявили о задержках заработной платы. По их словам, последние выплаты в клубе происходили еще в мае.

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