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Пресс-атташе "Енисея" удалил мем о клубе из Твиттера

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Пресс-атташе "Енисея" Станислав Меркис удалил из своего Твиттера скрин мема, посвященного инциденту с главный тренером красноярского клуба Дмитрием Аленичевым46-летний специалист в понедельник был задержан по подозрению в вождении в нетрезвом виде.

Отметим, что данный мем появился в аккаунте vperedgusari в Инстаграме. "Тренер начал выпивать. Команда играет плохо. Я схожу с ума", - такие фразы присутствуют на картинке. В сообщении под ней говорится: "Друзья, многие из вас верно угадали кто же изображен на фотографии с нашим дорогим Романом Широковым – это пресс-атташе и сммщик ФК "Енисей" Станислав Меркис. Так как больше у ФК "Енисей" ничего хорошего особо и нет, а тренер вообще запил, как сообщают нам различные спортресурсы, мы решили в преддверии матча рассказать вам именно о нем, а заодно и помочь Станиславу с контентом, ведь, кажется, он немного устал и начал сходить с ума, как мы можем видеть из его комментариев к новостям про Аленичева. Стас, отдохни, мы все сделаем за тебя ну и к тому же контент у нас покруче будет".

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Друзья, многие из вас верно угадали кто же изображён на фотографии с нашим дорогим Романом Широковым- это пресс-атташе и сммщик ФК Енисей- Станислав Меркис😁 ⠀ Так как больше у ФК Енисей ничего хорошего особо и нет, а тренер вообще запил, как сообщают нам различные спорт. ресурсы, мы решили в предверии матча рассказать вам именно о нем, а заодно и помочь Станиславу с контентом, ведь кажется он немного устал и начал сходить с ума, как мы можем видеть из его комментариев к новостям про Аленичева😜 ⠀ Стас, отдохни, мы все сделаем за тебя ну и к тому же контент у нас покруче будет😘

Публикация от Вперед, Гусары! (@vperedgusari) 19 Ноя 2018 в 3:10 PST

Аленичев в интервью "СЭ" сделал заявление о ситуации с задержанием сотрудниками ГИБДД. "Енисей" после 14 туров занимает последнее место в премьер-лиге, имея в активе 6 очков.

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