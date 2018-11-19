Пресс-атташе "Енисея" удалил мем о клубе из Твиттера

Пресс-атташе "Енисея" Станислав Меркис удалил из своего Твиттера скрин мема, посвященного инциденту с главный тренером красноярского клуба Дмитрием Аленичевым. 46-летний специалист в понедельник был задержан по подозрению в вождении в нетрезвом виде.

Отметим, что данный мем появился в аккаунте vperedgusari в Инстаграме. "Тренер начал выпивать. Команда играет плохо. Я схожу с ума", - такие фразы присутствуют на картинке. В сообщении под ней говорится: "Друзья, многие из вас верно угадали кто же изображен на фотографии с нашим дорогим Романом Широковым – это пресс-атташе и сммщик ФК "Енисей" Станислав Меркис. Так как больше у ФК "Енисей" ничего хорошего особо и нет, а тренер вообще запил, как сообщают нам различные спортресурсы, мы решили в преддверии матча рассказать вам именно о нем, а заодно и помочь Станиславу с контентом, ведь, кажется, он немного устал и начал сходить с ума, как мы можем видеть из его комментариев к новостям про Аленичева. Стас, отдохни, мы все сделаем за тебя ну и к тому же контент у нас покруче будет".

Аленичев в интервью "СЭ" сделал заявление о ситуации с задержанием сотрудниками ГИБДД. "Енисей" после 14 туров занимает последнее место в премьер-лиге, имея в активе 6 очков.

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