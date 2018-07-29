"Пренеприятно и агрессивно". "Арсенал" и "Динамо" - об удалении Тетте

Тульский "Арсенал" в Твиттере отметил, что полузащитник "Динамо" Абдул Азиз Тетте на 7-й минуте игры ударил хавбека "оружейников" Горана Чаушича ногами в пах. Бело-голубые на своей странице в этой социальной сети не смогли найти объяснение действиям 28-летнего ганца.
"Чаушич поборолся с Теттехом за мяч, в результате чего Теттех оказался на газоне. И уже лежа на траве, сильно стукнул ногами Чаушича прямо...кхм...в пах. Пренеприятно и агрессивно. Прямая красная от арбитра!", - отмечается в текстовой трансляции в Твиттере туляков.
"Игрок хозяев фолит в центре на Теттехе, а Азиз зачем-то отмахнулся от соперника. Незамедлительно - красная карточка. Беда", - говорится в сообщении "Динамо".
10' Разберем эпизод с удалением. 7' Чаушич поборолся с Теттехом за мяч, в результате чего Теттех оказался на газоне. И уже лежа на траве, сильно стукнул ногами Чаушича прямо...кхм...в пах. Пренеприятно и агрессивно. Прямая красная от арбитра!– ПФК Арсенал (@pfc_arsenal) 29 июля 2018 г.
7' Сглазили. Игрок хозяев фолит в центре на Теттехе, а Азиз зачем-то отмахнулся от соперника.– FC Dynamo Moscow (@FCDM_official) 29 июля 2018 г.
Незамедлительно - красная карточка. 🔴
Беда.#АрсеналДинамо
"Арсенал" – "Динамо": чемпионата России по футболу, 29 июля 2018 года, онлайн-трансляция матча – начало в 16.30 (время московское)
Таблица переходов РПЛ //
Все о чемпионате России по футболу – здесь