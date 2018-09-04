Премьер-лига: расписание матчей осени-2018

7-й тур

14 сентября (пятница)

"Локомотив" – "Динамо" 19.30 (время начала матча - московское)

15 сентября (суббота)

"Рубин" – "Енисей" 14.00

"Уфа" – ЦСКА 16.30

"Арсенал" – "Крылья Советов" 19.00

16 сентября (воскресенье)

"Оренбург" – "Зенит" 14.00

"Анжи" – "Краснодар" 16.30

"Спартак" – "Ахмат" 19.00

17 сентября (понедельник)

"Урал" – "Ростов" 17.30

18, 19 сентября (вторник, среда)

1-й тур группового этапа Лиги чемпионов

20 сентября (четверг)

1-й тур группового этапа Лиги Европы

8-й тур

22 сентября (суббота)

"Енисей" – "Урал" 11.30

"Динамо" – "Анжи" 14.00

"Арсенал" – "Рубин" 16.30

"Ростов" – "Уфа" 19.00

23 сентября (воскресенье)

"Ахмат" – "Оренбург" 14.00

"Зенит" – "Локомотив" 16.30

ЦСКА – "Спартак" 19.00

24 сентября (понедельник)

"Крылья Советов" – "Краснодар" 18.30

26, 27 сентября (среда, четверг)

Матчи 1/16 финала Кубка России

9-й тур

28 сентября (пятница)

"Оренбург" – ЦСКА 17.30

29 сентября (суббота)

"Урал" – "Арсенал" 11.30

"Уфа" – "Енисей" 14.00

"Рубин" – "Крылья Советов" 16.30

"Локомотив" – "Ахмат" 19.00

30 сентября (воскресенье)

"Анжи" – "Зенит" 14.00

"Краснодар" – "Динамо" 16.30

"Спартак" – "Ростов" 19.00

2, 3 октября (вторник, среда)

2-й тур группового этапа Лиги чемпионов

4 октября (четверг)

2-й тур группового этапа Лиги Европы

10-й тур

5 октября (пятница)

"Арсенал" – "Уфа" 19.30

6 октября (суббота)

"Крылья Советов" – "Динамо" 14.00

"Ростов" – "Оренбург" 16.30

"Рубин" – "Урал" 19.00

7 октября (воскресенье)

"Енисей" – "Спартак" 11.30

"Ахмат" – "Анжи" 14.00

"Зенит" – "Краснодар" 16.30

ЦСКА – "Локомотив" 19.00

8 – 16 октября

Сбор национальной команды России

11-й тур

19 октября (пятница)

"Анжи" – ЦСКА 18.00

"Локомотив" – "Ростов" 20.30

20 октября (суббота)

"Оренбург" – "Енисей" 11.30

"Урал" – "Крылья Советов" 14.00

"Уфа" – "Рубин" 16.30

21 октября (воскресенье)

"Динамо" – "Зенит" 14.00

"Спартак" – "Арсенал" 16.30

"Краснодар" – "Ахмат" 19.00

23, 24 октября (вторник, среда)

3-й тур группового этапа Лиги чемпионов

25 октября (четверг)

3-й тур группового этапа Лиги Европы.

12-й тур

27 октября (суббота)

"Урал" – "Уфа" 14.00

"Арсенал" – "Оренбург" 16.30

"Ростов" – "Анжи" 19.00

28 октября (воскресенье)

"Енисей" – "Локомотив" 14.00

"Ахмат" – "Динамо" 16.30

ЦСКА – "Краснодар" 19.00

29 октября (понедельник)

"Крылья Советов" – "Зенит" 18.00

"Рубин" – "Спартак" 20.30

31 октября, 1 ноября (среда, четверг)

Матчи 1/8 финала Кубка России

13-й тур

3 ноября (суббота)

"Локомотив" – "Арсенал" 14.00

"Динамо" – ЦСКА 16.30

4 ноября (воскресенье)

"Зенит" – "Ахмат" 14.00

"Краснодар" – "Ростов" 16.30

"Спартак" – "Урал" 19.00

5 ноября (понедельник)

"Оренбург" – "Рубин" 14.00

"Уфа" – "Крылья Советов" 16.30

"Анжи" – "Енисей" 19.00

6, 7 ноября (вторник, среда)

4-й тур группового этапа Лиги чемпионов

8 ноября (четверг)

4-й тур группового этапа Лиги Европы

14-й тур

9 ноября (пятница)

"Арсенал" – "Анжи" 19.30

10 ноября (суббота)

"Урал" – "Оренбург" 14.00

"Крылья Советов" – "Ахмат" 16.30

"Ростов" – "Динамо" 19.00

11 ноября (воскресенье)

"Енисей" – "Краснодар" 11.30

"Уфа" – "Спартак" 14.00

"Рубин" – "Локомотив" 16.30

ЦСКА – "Зенит" 19.00

12 – 20 ноября

Сбор национальной команды России

15-й тур

23 ноября (пятница)

"Ахмат" – ЦСКА 18.00

"Локомотив" – "Урал" 20.30

24 ноября (суббота)

"Динамо" – "Енисей" 14.00

"Оренбург" – "Уфа" 16.30

"Анжи" – "Рубин" 19.00

25 ноября (воскресенье)

"Спартак" – "Крылья Советов" 14.00

"Краснодар" – "Арсенал" 16.30

"Зенит" – "Ростов" 19.00

27, 28 ноября (вторник, среда)

5-й тур группового этапа Лиги чемпионов

29 ноября (четверг)

5-й тур группового этапа Лиги Европы

16-й тур

30 ноября (пятница)

"Рубин" – "Динамо" 19.30

1 декабря (суббота)

"Енисей" – "Ахмат" 14.00

"Оренбург" – "Крылья Советов" 16.30

"Анжи" – "Уфа" 19.00

2 декабря (воскресенье)

"Краснодар" – "Урал" 14.00

"Ростов" – ЦСКА 16.30

"Спартак" – "Локомотив" 19.00

3 декабря (понедельник)

"Арсенал" – "Зенит" 19.30

5, 6 декабря (среда, четверг)

Матчи 1/4 финала Кубка России

17-й тур

8 декабря (суббота)

"Крылья Советов" – "Ростов" 12.30

ЦСКА – "Енисей" 15.00

"Локомотив" – "Оренбург" 17.30

"Анжи" – "Спартак" 20.00

9 декабря (воскресенье)

"Динамо" – "Урал" 14.00

"Краснодар" – "Уфа" 16.30

"Зенит" – "Рубин" 19.00

10 декабря (понедельник)

"Ахмат" – "Арсенал" 19.30

11, 12 декабря (вторник, среда)

6-й тур группового этапа Лиги чемпионов

13 декабря (четверг)

6-й тур группового этапа Лиги Европы

Календарь игровых дней с 18-го по 30-й тур будет скорректирован после определения участников 1/8 финала Лиги чемпионов и 1/16 финала Лиги Европы.

Резервный день для матчей РПЛ – 22 мая 2019 года.

Чемпионат России по футболу: турнирная таблица премьер-лиги, календарь и результаты матчей, расписание по турам