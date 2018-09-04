Премьер-лига: расписание матчей осени-2018

7-й тур
14 сентября (пятница)
"Локомотив" – "Динамо" 19.30 (время начала матча - московское)
15 сентября (суббота)
"Рубин" – "Енисей" 14.00
"Уфа" – ЦСКА 16.30
"Арсенал" – "Крылья Советов" 19.00
16 сентября (воскресенье)
"Оренбург" – "Зенит" 14.00
"Анжи" – "Краснодар" 16.30
"Спартак" – "Ахмат" 19.00
17 сентября (понедельник)
"Урал" – "Ростов" 17.30
18, 19 сентября (вторник, среда)
1-й тур группового этапа Лиги чемпионов
20 сентября (четверг)
1-й тур группового этапа Лиги Европы
8-й тур
22 сентября (суббота)
"Енисей" – "Урал" 11.30
"Динамо" – "Анжи" 14.00
"Арсенал" – "Рубин" 16.30
"Ростов" – "Уфа" 19.00
23 сентября (воскресенье)
"Ахмат" – "Оренбург" 14.00
"Зенит" – "Локомотив" 16.30
ЦСКА – "Спартак" 19.00
24 сентября (понедельник)
"Крылья Советов" – "Краснодар" 18.30
26, 27 сентября (среда, четверг)
Матчи 1/16 финала Кубка России
9-й тур
28 сентября (пятница)
"Оренбург" – ЦСКА 17.30
29 сентября (суббота)
"Урал" – "Арсенал" 11.30
"Уфа" – "Енисей" 14.00
"Рубин" – "Крылья Советов" 16.30
"Локомотив" – "Ахмат" 19.00
30 сентября (воскресенье)
"Анжи" – "Зенит" 14.00
"Краснодар" – "Динамо" 16.30
"Спартак" – "Ростов" 19.00
2, 3 октября (вторник, среда)
2-й тур группового этапа Лиги чемпионов
4 октября (четверг)
2-й тур группового этапа Лиги Европы
10-й тур
5 октября (пятница)
"Арсенал" – "Уфа" 19.30
6 октября (суббота)
"Крылья Советов" – "Динамо" 14.00
"Ростов" – "Оренбург" 16.30
"Рубин" – "Урал" 19.00
7 октября (воскресенье)
"Енисей" – "Спартак" 11.30
"Ахмат" – "Анжи" 14.00
"Зенит" – "Краснодар" 16.30
ЦСКА – "Локомотив" 19.00
8 – 16 октября
Сбор национальной команды России
11-й тур
19 октября (пятница)
"Анжи" – ЦСКА 18.00
"Локомотив" – "Ростов" 20.30
20 октября (суббота)
"Оренбург" – "Енисей" 11.30
"Урал" – "Крылья Советов" 14.00
"Уфа" – "Рубин" 16.30
21 октября (воскресенье)
"Динамо" – "Зенит" 14.00
"Спартак" – "Арсенал" 16.30
"Краснодар" – "Ахмат" 19.00
23, 24 октября (вторник, среда)
3-й тур группового этапа Лиги чемпионов
25 октября (четверг)
3-й тур группового этапа Лиги Европы.
12-й тур
27 октября (суббота)
"Урал" – "Уфа" 14.00
"Арсенал" – "Оренбург" 16.30
"Ростов" – "Анжи" 19.00
28 октября (воскресенье)
"Енисей" – "Локомотив" 14.00
"Ахмат" – "Динамо" 16.30
ЦСКА – "Краснодар" 19.00
29 октября (понедельник)
"Крылья Советов" – "Зенит" 18.00
"Рубин" – "Спартак" 20.30
31 октября, 1 ноября (среда, четверг)
Матчи 1/8 финала Кубка России
13-й тур
3 ноября (суббота)
"Локомотив" – "Арсенал" 14.00
"Динамо" – ЦСКА 16.30
4 ноября (воскресенье)
"Зенит" – "Ахмат" 14.00
"Краснодар" – "Ростов" 16.30
"Спартак" – "Урал" 19.00
5 ноября (понедельник)
"Оренбург" – "Рубин" 14.00
"Уфа" – "Крылья Советов" 16.30
"Анжи" – "Енисей" 19.00
6, 7 ноября (вторник, среда)
4-й тур группового этапа Лиги чемпионов
8 ноября (четверг)
4-й тур группового этапа Лиги Европы
14-й тур
9 ноября (пятница)
"Арсенал" – "Анжи" 19.30
10 ноября (суббота)
"Урал" – "Оренбург" 14.00
"Крылья Советов" – "Ахмат" 16.30
"Ростов" – "Динамо" 19.00
11 ноября (воскресенье)
"Енисей" – "Краснодар" 11.30
"Уфа" – "Спартак" 14.00
"Рубин" – "Локомотив" 16.30
ЦСКА – "Зенит" 19.00
12 – 20 ноября
Сбор национальной команды России
15-й тур
23 ноября (пятница)
"Ахмат" – ЦСКА 18.00
"Локомотив" – "Урал" 20.30
24 ноября (суббота)
"Динамо" – "Енисей" 14.00
"Оренбург" – "Уфа" 16.30
"Анжи" – "Рубин" 19.00
25 ноября (воскресенье)
"Спартак" – "Крылья Советов" 14.00
"Краснодар" – "Арсенал" 16.30
"Зенит" – "Ростов" 19.00
27, 28 ноября (вторник, среда)
5-й тур группового этапа Лиги чемпионов
29 ноября (четверг)
5-й тур группового этапа Лиги Европы
16-й тур
30 ноября (пятница)
"Рубин" – "Динамо" 19.30
1 декабря (суббота)
"Енисей" – "Ахмат" 14.00
"Оренбург" – "Крылья Советов" 16.30
"Анжи" – "Уфа" 19.00
2 декабря (воскресенье)
"Краснодар" – "Урал" 14.00
"Ростов" – ЦСКА 16.30
"Спартак" – "Локомотив" 19.00
3 декабря (понедельник)
"Арсенал" – "Зенит" 19.30
5, 6 декабря (среда, четверг)
Матчи 1/4 финала Кубка России
17-й тур
8 декабря (суббота)
"Крылья Советов" – "Ростов" 12.30
ЦСКА – "Енисей" 15.00
"Локомотив" – "Оренбург" 17.30
"Анжи" – "Спартак" 20.00
9 декабря (воскресенье)
"Динамо" – "Урал" 14.00
"Краснодар" – "Уфа" 16.30
"Зенит" – "Рубин" 19.00
10 декабря (понедельник)
"Ахмат" – "Арсенал" 19.30
11, 12 декабря (вторник, среда)
6-й тур группового этапа Лиги чемпионов
13 декабря (четверг)
6-й тур группового этапа Лиги Европы
Календарь игровых дней с 18-го по 30-й тур будет скорректирован после определения участников 1/8 финала Лиги чемпионов и 1/16 финала Лиги Европы.
Резервный день для матчей РПЛ – 22 мая 2019 года.
Чемпионат России по футболу: турнирная таблица премьер-лиги, календарь и результаты матчей, расписание по турам