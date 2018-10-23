17:16 | Футбол — РПЛ

Премьер-лига переходит на новый мяч

Мяч Merlin для игры в осенне-зимний период. Мяч Merlin. Мяч Merlin.
Мяч Merlin для игры в осенне-зимний период.
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Начиная с 12-го тура все матчи российской премьер-лиги сезона-2018/19 будут проводиться с использованием мячей Merlin ярко-желтого цвета компании Nike, технического спонсора РПЛ. Сочетание ярко-желтого и фиолетовых цветов является оптимальным для восприятия человеческим глазом в условиях искусственного и ограниченного естественного освещения в осенне-зимний период, сообщает пресс-служба РПЛ.

Для игры в условиях снегопада компания Nike предоставила клубам РПЛ сигнальные мячи красного цвета.

После увеличения светового дня в апреле 2019 года премьер-лига вернется к мячам белого цвета.

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Материалы сюжета: Премьер-лига-2018/19. 12-й тур
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