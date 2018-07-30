Премьер-лига определила резервные стадионы на сезон-2018/19

Российская премьер-лига утвердила список стадионов, которые будут резервными для проведения матчей чемпионата России. Пресс-служба РПЛ отметила, что решение было принято в соответствии со статьей 10.5.2. регламента турнира на сезон-2018/19.

В список резервных стадионов вошли "Арена Химки" (Московская область), "Фишт" (Сочи), "СКБ-Банк Арена" (Екатеринбург) и "Нефтяник" (Уфа). Эти арены станут резервными для всех клубов, если домашняя команда не сможет принять одну из игр на своем домашнем и резервном стадионах.

Все о чемпионате России по футболу – здесь