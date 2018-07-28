13:15 | Футбол — РПЛ

Премьер-лига, новый сезон. Главный тест

РПЛ - в новый сезон с новым логотипом. Фото Федор УСПЕНСКИЙ, "СЭ"
РПЛ - в новый сезон с новым логотипом. Фото Федор УСПЕНСКИЙ, "СЭ"

Сегодня стартует новый сезон чемпионата России по футболу. "СЭ" предлагает пройти тест на знание Российской премьер-лиги.
 

 

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Материалы сюжета: Российская премьер-лига: лето-2018, обратный отсчет
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