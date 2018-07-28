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13:15 |
Футбол —
РПЛ
Премьер-лига, новый сезон. Главный тест
РПЛ - в новый сезон с новым логотипом. Фото Федор УСПЕНСКИЙ, "СЭ"
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Сегодня стартует новый сезон
чемпионата России по футболу
. "СЭ" предлагает пройти тест на знание Российской премьер-лиги.
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Материалы сюжета:
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