Премьер-лига допустила стадион "Ростова" к проведению матчей

Комиссия Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ) по допуску футбольных полей с натуральным и искусственным покрытием допустила стадион "Ростова", арену "Олимп 2", к проведению игр чемпионата России, информирует пресс-служба организации.
Ближайший матч желто-синие проведут в Ростове-на-Дону в понедельник, 3 апреля, с "Краснодаром". Начало встречи - в 19.30 по московскому времени.
Отличная солнечная погода сегодня в Ростове-на-Дону.– Football Club Rostov (@rostovfc) 29 марта 2017 г.
До южного дерби с "Краснодаром" осталось 5 дней! pic.twitter.com/aFFEay2HvL
АНГЛИЙСКИЙ СЛУЦКЕР
А мнение МАУРА об ЭТОМ коровьем пастбище, канешна, КРФПЛ-у по-барабану с матрёшкой????
15:32
parafraz
Отпишитесь Моуриньо, господа. Ждетс...
15:25