15:10 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Премьер-лига допустила стадион "Ростова" к проведению матчей

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Комиссия Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ) по допуску футбольных полей с натуральным и искусственным покрытием допустила стадион "Ростова", арену "Олимп 2", к проведению игр чемпионата России, информирует пресс-служба организации.

Ближайший матч желто-синие проведут в Ростове-на-Дону в понедельник, 3 апреля, с "Краснодаром". Начало встречи - в 19.30 по московскому времени.

Дополнительная информация

http://www.rfpl.org/news/rfpl/news_19910.html

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КОММЕНТАРИИ (2)
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АНГЛИЙСКИЙ СЛУЦКЕР

А мнение МАУРА об ЭТОМ коровьем пастбище, канешна, КРФПЛ-у по-барабану с матрёшкой????

15:32

parafraz

Отпишитесь Моуриньо, господа. Ждетс...

15:25

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