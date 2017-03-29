Премьер-лига допустила стадион "Ростова" к проведению матчей

Комиссия Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ) по допуску футбольных полей с натуральным и искусственным покрытием допустила стадион "Ростова", арену "Олимп 2", к проведению игр чемпионата России, информирует пресс-служба организации.

Ближайший матч желто-синие проведут в Ростове-на-Дону в понедельник, 3 апреля, с "Краснодаром". Начало встречи - в 19.30 по московскому времени.