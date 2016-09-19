Прекращение спонсорства "Ростова" не будет рассмотрено на совете директоров компании

Генеральный директор компании "Группа Агроком" заявил, что на ближайшем заседании совета компании не будет рассматриваться вопрос о прекращении спонсорской поддержки "Ростова". При этом, по словам Сапотницкого, компания недовольна тем, что клуб не вышел на матч 1-го тура группового турнира Лиги чемпионов против "Баварии" (0:5) в подготовленной форме со спонсорским логотипом.

– Ближайшее заседание совета директоров состоится на этой неделе, – приводит "Р-Спорт" слова Сапотницкого. – Вопрос о прекращении спонсорства "Ростова" на него не выносится. Вообще, в нашем сотрудничестве с клубом порой есть странные вещи. Что "Группа Агроком" предпримет теперь? Жизнь покажет. Потенциал у сотрудничества с клубом есть. Но посмотрим, что будет дальше.

Менеджмент клуба дал нам определенные комментарии по поводу формы. Но комментарии комментариями, а факты налицо. Футболисты "Ростова" должны были выйти на матч с "Баварией" в форме с логотипом компании "Атлантис Пак". Наша компания, мягко говоря, недовольна тем, что это не было сделано.