17:50 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Представители Миранчука ведут переговоры с "Порту" и "Ромой"

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Полузащитник "Локомотива" Алексей Миранчук может продолжить карьеру за границей. Об этом сообщил представитель футболиста Вадим Шпинев. По его словам, 21-летним хавбеком интересуются "Порту" и "Рома". Действующее соглашение Миранчука с железнодорожниками истекает в ноябре 2017 года.

– Идет рабочий процесс, переговоры ведутся, но, скажем так, вялотекуще, даже больше ведутся по Антону Миранчуку, – цитирует ТАСС Шпинева. – Я не могу понять, почему такой ажиотаж, ведь у ребят еще год контракта. "Порту" и "Рома" выходили с предложением, ведем диалог. Братья Миранчуки могут оказаться там не только по истечении контракта, это может быть и прямой трансфер.

Все зависит от ряда обстоятельств, например, от желания клуба-правообладателя сохранить футболиста или выставить на трансфер. "Локомотив" может сказать, что у футболиста действующий контракт и они не рассматривают вариант продажи, но они не говорят. Поэтому по всем фронтам ведется определенная работа, но мы ничего не делаем, люди сами на нас выходят.

Илья Геркус: "Позиции на переговорах с Алексеем Миранчуком постепенно сближаются" //
Миранчук может оказаться в "Краснодаре" или "Рубине" //
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tass.ru/sport/3807740

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КОММЕНТАРИИ (4)
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СереХа

Агент просто Локо на деньги разводит. Обычная ситуация.

18:54

zae1976

Смешной такой))) чего уж мелочиться ,порту - рома.. бери выше!!!

18:39

Andre_Saratov

День Миранчука в СЭ.

18:33

sars882

буду рад если уедет за бугор

18:10

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