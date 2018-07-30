Представители ЦСКА и "Локомотива" приглашены на заседание КДК РФС

Председатель КДК РФС Артур Григорьянц сообщил, что комитет пригласил на заседание представителей ЦСКА и "Локомотива". На нем будут рассмотрены оскорбительные выкрики со стороны болельщиков "Локо" во время матча за Суперкубок России, который состоялся в пятницу и завершился победой армейцев со счетом 1:0.

- КДК включил в повестку дня рассмотрение рапорта комиссара матча, - приводит "Р-Спорт" слова Григорьянца. - На заседание, которое состоится в четверг, приглашены представители ЦСКА и "Локомотива".