Представитель Миранчука не комментирует интерес "Спартака" к игроку

Вадим Шпинев, представитель полузащитника "Локомотива" и сборной России Алексея Миранчука, не стал комментировать информацию о том, что футболистом интересуется "Спартак".

В нынешнем сезоне 21-летний хавбек провел в чемпионате России 29 матчей, забил три гола и сделал четыре результативные передачи, в Кубке России на его счету пять матчей, два гола и одна передача.

– Без комментариев, – сказал Шпинев.

Не так давно Миранчук сделал заявление о желании остаться в московской команде, контракт с которой у него заканчивается в ноябре. (Сергей АСТАХОВ)