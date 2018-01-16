Представитель Фибеля - о ситуации с игроком: "Тема щепетильная"

Представитель Тома Фибеля Павел Банатин коротко прокомментировал расторжение контракта с футболистом со стороны "Анжи". Ранее "СЭ" сообщал, что "Анжи" разорвал соглашение с 31-летним игроком, но от подробностей представитель клуба отказался.
Напомним, французский футболист осенью минувшего года был арестован в Бельгии. По всей видимости, это связано с автокатастрофой, в которую в 2008 году угодил футболист - тогда он, как сообщали бельгийские СМИ, в состоянии алкогольного опьянения сбил мотоциклиста, который позднее скончался. В итоге Фибель был приговорен к двум годам лишения свободы и был лишен на три года водительских прав. Однако по неизвестным причинам он не отправился отбывать наказание в тюрьму.
- Тема щепетильная, речь идет об истории 10-летней давности. Все комментарии дадут представители "Анжи", - сказал Банатин. (Дмитрий СОМОВ)
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