Представитель Фибеля - о ситуации с игроком: "Тема щепетильная"

Представитель Тома Фибеля Павел Банатин коротко прокомментировал расторжение контракта с футболистом со стороны "Анжи". Ранее "СЭ" сообщал, что "Анжи" разорвал соглашение с 31-летним игроком, но от подробностей представитель клуба отказался.

Напомним, французский футболист осенью минувшего года был арестован в Бельгии. По всей видимости, это связано с автокатастрофой, в которую в 2008 году угодил футболист - тогда он, как сообщали бельгийские СМИ, в состоянии алкогольного опьянения сбил мотоциклиста, который позднее скончался. В итоге Фибель был приговорен к двум годам лишения свободы и был лишен на три года водительских прав. Однако по неизвестным причинам он не отправился отбывать наказание в тюрьму.

- Тема щепетильная, речь идет об истории 10-летней давности. Все комментарии дадут представители "Анжи", - сказал Банатин. (Дмитрий СОМОВ)