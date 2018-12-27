Представитель Дюкова – о выдвижении на пост президента РФС

В четверг более 15 субъектов российского футбола выдвинули кандидатуру председателя совета директоров "Зенита" Александра Дюкова на пост президента РФС.

По этому поводу "СЭ" связался с пресс-службой Дюкова.

"Мы очень благодарны за доверие региональным федерациям и клубам, которые хотят видеть Александра Валерьевича на посту президента Российского футбольного союза. Для него самого это в первую очередь очень большая ответственность. Александр Дюков давно работает как на клубном уровне так и в исполкоме РФС, активно участвовал в разработке стратегии российского футбола до 2030 года и ее наполнении конкретными программами и проектами. У него есть понимание, насколько серьезные задачи стоят сегодня перед президентом РФС. И он готов их решать.

Дополнительные комментарии со стороны самого Александра Дюкова до завершения процедуры выдвижения и регистрации его в качестве кандидата преждевременны", – сообщил представитель Александра Дюкова.

Напомним, что в настоящее время Дюков возглавляет в РФС комитет программ развития футбола. Также он занимает должности председателя правления и генерального директора ПАО "Газпром нефть".

В декабре пост президент РФС оставил Виталий Мутко. И.о. главы организации на данный момент является Сергей Прядкин. Выборы нового президента РФС состоятся на внеочередной отчетно-выборной конференции 22 февраля 2019 года. Кандидаты могут быть выдвинуты до 13 января.