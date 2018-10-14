Представитель движения "Ночной патруль": "Тигиев был очень агрессивен"

Как сообщил представитель общественного движения “Ночной патруль", в организме футболиста "Крыльев Советов" Георгия Тигиева, предположительно, найдены следы наркотиков.

Сегодня утром самарская полиция задержала 23-летнего защитника.

- Предположительно, Георгий был в состоянии наркотического опьянения. У него имелись признаки данного состояния, он был очень агрессивен, - говорит представитель движения "Ночной патруль". - Так как наличие подтвердилось, возбуждено административное расследование. В течение десяти дней будет результат анализов биоматериала футболиста. Это даст ответ, был ли он в состоянии наркотического опьянения или нет. Алкоголь у него был в пределах нормы, хотя еще чуть-чуть, он бы перешел черту. (Арман Мкртчян)

Напомним, полиция пока не подтверждает, что в организме футболиста обнаружен амфетамин.

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