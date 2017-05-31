Председатель ВЭБ: "Чем лучше ЦСКА выступает в Лиге чемпионов, тем быстрее гасит кредит"

Председатель ВЭБ Сергей Горьков подчеркнул, что банку выгодно успешное выступление ЦСКА в чемпионате России и Лиге чемпионов. По итогам сезона-2016/17 Армейский клуб занял второе место и пробился в главный еврокубковый турнир. ВЭБ инвестировал в строительство стадиона ЦСКА около 240 миллионов долларов. В ближайшее время стадион получит официальное название "ВЭБ Арена".

- Выход ЦСКА в Лигу чемпионов мы расцениваем как позитивный фактор, - цитирует ТАСС Горькова. - Надеемся, что клуб пройдет отборочный этап и попадет в групповой раунд, где выступит успешно. Мы, как банк, заинтересованы в том, чтобы наш кредит погашался. А участие в групповой стадии Лиги чемпионов подразумевает финансовый бонус, так что наш интерес прямой: чем лучше ЦСКА выступает в Лиге чемпионов, тем быстрее гасит кредит.