Председатель совдира "Локомотива" ничего не знает о конфликте Семина с Геркусом

Председатель совета директоров "Локомотива" Анатолий Мещеряков в интервью "СЭ" прокомментировал продление контракта с главным тренером команды Юрием Семиным. Он сказал, что не знает о конфликте специалиста с президентом клуба Ильей Геркусом.

– Почему решили продлить договор именно сейчас, а не после заседания совета директоров?

– Этот орган ставил перед командой определенные задачи, она их выполнила. Это заслуга и президента клуба, и игроков, и каждого сотрудника клуба, и, конечно, главного тренера. Вопрос нового контракта обсуждался и раньше, но Геркус решил подписать его сейчас. Зачем в этой ситуации дожидаться заседания совета директоров? Просто иногда коллеги связывают несвязанные между собой вещи.

– Иными словами, конфликта между Семиным и Геркусом нет?

– Мне об этом ничего неизвестно. Если кто-то рассуждает об этом снаружи, то боюсь, что кто-то это делает специально. У нас же все борются за различные вещи всеми возможными способами. Поэтому пусть это останется на совести тех людей, которые этим занимаются. (Андрей СИЗЯКИН)

Сегодня стало известно, что Семин продлил контракт с "Локомотивом". 70-летний специалист подписал новое соглашение по схеме 1+1.

Анатолий Мещеряков: "Мне ничего неизвестно о конфликте Геркуса с Семиным" //

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