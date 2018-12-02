Председатель совдира "Локомотива" дал совет диванным экспертам. И защитил Смолова

Председатель совета директоров "Локомотива" Анатолий Мещеряков считает, что его команде не повезло в дерби со "Спартаком" (1:2). При этом он выразил мнение, что упустивший явный голевой момент и не забивший пенальти Федор Смолов справится с критикой.

– Слушайте, критиковать можно любого. Но это все-таки спорт, – сказал Мещеряков. – Думаю, никому из игроков "Локомотива" нельзя предъявить претензии по самоотдаче и настрою. Все выложились на поле. Да, у кого-то может что-то не получиться. Но мы же помним моменты, когда великие игроки тоже не забивали пенальти. Никто из футболистов "Локомотива" не заслуживает критики.

– Все-таки нет опасений, что Смолов может сломаться психологически. Скептики до сих пор припоминают ему незабитый пенальти на чемпионате мира…

– Вы знаете, у нас много скептиков, которые считают, что они разбираются в футболе. Сильные игроки в такие моменты становятся еще сильнее.

– То есть, Федор справится с критикой?

– Я в этом уверен. У нас очень много людей в стране разбираются в футболе, потому что они думают, что мяч круглый. Мне очень хочется посоветовать таким диванным экспертам взять мяч и выйти на поле. (Витали Айрапетов)

Полностью интервью Мещерякова – здесь.

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