Председатель правления БАТЭ: "Гончаренко всегда хотел сделать Ермаковича своим помощником в ЦСКА"

Председатель правления БАТЭ Анатолий Капский рассказал об уходе главного тренера команды Александра Ермаковича. По его словам, наставник ЦСКА Виктор Гончаренко давно хотел видеть Ермаковича в своем тренерском штабе. Отметим, что БАТЭ возглавил бывший главный тренер одесского "Черноморца" Олег Дулуб.

– Для меня очень важно было узнать, где будет работать в дальнейшем Ермакович, – цитирует пресс-служба БАТЭ Каспкого. - Не скрою, что Гончаренко всегда хотел сделать его своим помощником в ЦСКА. Летом, еще до старта еврокубковой кампании, Гончаренко мне об этом напоминал. И когда я сегодня узнал, что Ермакович будет востребован, у меня отлегло на душе. Потому что Белоруссии нельзя терять такого сильного тренера.

Считаю, что Ермакович все годы, которые он возглавлял БАТЭ, был сильнейшим тренером в национальном первенстве. Об этом говорят его титулы и достижения. Когда человек четыре полноценных сезона руководит командой, которая четырежды кряду становится чемпионом, три раза выводит ее в групповой этап еврокубков – это показатель качества. Вспомним первый год его работы, второй... Тогда была большая ротация игроков, и то, что сумел в тех обстоятельствах сделать Ермакович, дорогого стоит.

Все эти опусы об Александре Владимировиче от всяких "блохеров", которые ничего не понимают в футболе, просто нелепы. Для меня Ермакович всегда был тренером номер один. Поэтому мы до последнего думали, что он останется.