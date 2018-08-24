Председатель ФХРБ: "Для возвращения статуса нелегионеров мы сделали всех, включая высший государственный уровень"

Председатель ФХРБ Геннадий Савилов прокомментировал "СЭ" инициативу Министерства спорта РФ не считать легионерами игроков из Белоруссии.

- Нам сложно предполагать ходы наших российских партнеров, - заявил Савилов. - За них могут отвечать только они сами. Что касается нас, для возвращения белорусам статуса нелегионеров в КХЛ мы сделали все на всех уровнях, вплоть до высшего государственного. Дальше мяч на стороне россиян.

Ранее в Минспорта РФ предложили внести поправки в приказ "Об утверждении ограничений на участие спортсменов, не имеющих права выступать за спортивные сборные команды РФ во всероссийских спортивных соревнованиях". В случае их принятия, данный запрет перестанет распространяться на спортсменов из Белоруссии.

Напомним, что на последнем чемпионате мира в Дании белорусская сборная вылетела из Высшего дивизиона. (Евгений БЕЛОУСОВ)