Предложит ли "Локомотив" новый контракт Игорю Денисову? Отвечает Геркус

Президент "Локомотива" Илья Геркус после победы в чемпионате России стал гостем редакции "СЭ". Он заявил, что все вопросы о новых контрактах футболистов пока обсуждаются в клубе.

– У Денисова контракт с "Локо" до июня 2019 года. Нет ли мысли переподписать его?

– Сейчас не готов говорить о контрактах, кто будет переподписываться, а кто – нет. Эти вопросы пока находятся во внутренней дискуссии.

– Он уже заплатил миллионный штраф за ссору с допинг-офицером?

– Да, эта тема закрыта. Это все в прошлом.

– Он заплатил или клуб?

– Это внутренний штраф, а не наружный. Наружу ничего не платится. Сейчас все закрыто, все в прошлом.

Илья Геркус - о праздновании чемпионства, Денисове и Смородской