Правительство Ростовской области готово продать "Ростов"

Первый заместитель губернатора Ростовской области Игорь Гуськов сообщил, что правительство региона, которое является основным акционером "Ростова", готово продать клуб. Однако, по его словам, для этого нужен серьезный партнер, который позволит клубу стабильно работать. Как добавил Гуськов, в настоящий момент титульного спонсора у ростовчан нет.
- На сегодняшний день клуб работает стабильно. Мы очень рассчитываем, что проделанная работа привлечет клубу спонсоров, - цитирует "Р-Спорт" Гуськова. - Если будет серьезный покупатель, правительство за чисто символическую сумму готово продать акции. Для нас важно, чтобы был серьезный партнер, который будет в состоянии сформировать бюджет, позволивший бы клубу стабильно работать. Уже есть интерес, несколько компаний получили от нас информацию об условиях, по которым правительство готово принять решение о продаже акций.
Мы находимся в постоянной работе с различными компаниями и организациями. К сожалению, в данный момент нет титульного спонсора. Более 10 различных фирм оказывают спонсорскую помощь. Порядка 100 миллионов рублей поступило на расчетный счет клуба с января 2017 года.
кузя23
Как только Ростову играть с ЦСКА,Зенитом или Спартаком,в СЭ сразу всплывает ростовская финансовая тема. Совпадение?
12:46
АНГЛИЙСКИЙ СЛУЦКЕР
Оооооооооооочень длинная статья. Гораздо проще написать ::: "Спонсоры (сутенёры) отказались от сельмаша и "МУЖИКИ!!!!!!" пошли по рукам.....".
12:40
Levbereg
Тузик с печатью дьявола- в будку пошел. Ростов город сырой ему))))))). Что непроизвольные опорожнения происходят при виде ростовчан? Потому мокро? И даже смешно, что в Ростове скучно. Это же нужно быть таким ненавистником всего и всех. Интересно с какого ты собачьего приюта сюда заявлися?
12:38
Алый Дракон
Pol Pot Дракон ты Алый, сунь ка свой нос в Рубин, а профессора не трогай. За свои 40 млн эвро ответьте сначала и в какую ж-пу загнали Рубин 12:15... Ну, конечно, ростовские, как всегда, отвечают по принципу "сам дурак", когда ответить нечего )... Ты "наши" 40 евро-то не трогай - это совсем другая история - я тебе говорю, что Бердыев обожает работать там, где нет прозрачности в финансах, и где есть возможность "половить рыбу в мутной воде" ) Как было в "Рубине", и как есть в "Ростове" (как было в "Ростове" ВСЕГДА - именно поэтому он туда и пошел). А его эпический трансфер с Каду за 20 евро (половина из которых, по слухам, до "Хоффенхайма" не дошли - я еще мягко выражаюсь) - это просто апофеоз его деятельности в "Рубине" )... За такую наглость (вкупе с тем, что он перестал давать результат) его и выгнали )... А в частном клубе Бердыеву ловить нечего ) Именно поэтому он НИКОГДА и не пойдет в тот же "Спартак" - ему нужен ПОЛНЫЙ КОНТРОЛЬ над финансами и трансферами )...
12:29
pitbulls
Тузик,иди долбись в очко дальше,пес юродивый....
12:28
Levbereg
Дыма без огня не бывает. Надеемся, что действительно спонсор уже наготове солидный. Так хочется, чтобы наш Ростов создал долгожданную - долгосрочную конкуренцию не только в Чемпионате страны, но и в Европе. Просматриваю СМ, Локо девяностых. Одна Победа над Реалом чего стоит с голом Цымбаларя со штрафного. Эх. Надеюсь, что спонсор нормальный, а не директор ОАО "Заветы Ильича"
12:13
Алый Дракон
Если его захотят купить, то Бердыев сразу уйдет, потому что у "частника" воровать не получится - тот будет считать каждую копейку, на что и куда она пошла ) А не будет Бердыева - не будет результата ) Не будет результата - клуб нафиг никому не нужен будет )... В общем, дилемма - либо госклуб с Бердыевым, который "зачищает" клуб "до нитки", но с результатом, либо - частный клуб без Бердыева, зато с нормальными финансами, но без результата!)...
12:00
shpasic
"Правительство Ростовской области продало Ростов" - звучит?
11:53
Thomas_Boy
Купить что ли?
11:37
shur
Ростов по пути Томи?
11:33