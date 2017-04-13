Правительство Ростовской области готово продать "Ростов"

Первый заместитель губернатора Ростовской области Игорь Гуськов сообщил, что правительство региона, которое является основным акционером "Ростова", готово продать клуб. Однако, по его словам, для этого нужен серьезный партнер, который позволит клубу стабильно работать. Как добавил Гуськов, в настоящий момент титульного спонсора у ростовчан нет.

- На сегодняшний день клуб работает стабильно. Мы очень рассчитываем, что проделанная работа привлечет клубу спонсоров, - цитирует "Р-Спорт" Гуськова. - Если будет серьезный покупатель, правительство за чисто символическую сумму готово продать акции. Для нас важно, чтобы был серьезный партнер, который будет в состоянии сформировать бюджет, позволивший бы клубу стабильно работать. Уже есть интерес, несколько компаний получили от нас информацию об условиях, по которым правительство готово принять решение о продаже акций.

Мы находимся в постоянной работе с различными компаниями и организациями. К сожалению, в данный момент нет титульного спонсора. Более 10 различных фирм оказывают спонсорскую помощь. Порядка 100 миллионов рублей поступило на расчетный счет клуба с января 2017 года.