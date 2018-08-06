Правильно ли засчитан третий гол "Уфы"?

На 89-й минуте матча 2-го тура чемпионата России "Уфа" – "Анжи" (3:0) арбитр Сергей Карасев в третий раз засчитал взятие ворот гостей. Правильно ли он поступил?

В тот момент, когда Ванек забивал свой второй мяч, в площади ворот "Анжи" лежал один из игроков "Уфы". Он находился за линией офсайда и активно участвовал в игре, мешая голкиперу махачкалинцев Дюпину быстро подняться с газона и парировать удар.

Второй ассистент Алексей Лунев ошибочно офсайд не определил, и Карасев ошибочно засчитал третий гол. (Александр БОБРОВ)