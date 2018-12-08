Правильно ли засчитан первый год Фарфана? Отвечает арбитр ФИФА

Бывший арбитр ФИФА Сергей Хусаинов прокомментировал "СЭ" спорный момент с голом форварда "Локомотива" Джефферсона Фарфана в сегодняшнем матче с "Оренбургом" (2:1) в 17-м туре премьер-лиги.

На 76-й минуте перуанец, возможно, находился в положении "вне игры" и, не исключено, что коснулся мяча рукой, когда переправлял его в сетку.

Тем не менее, главный арбитр встречи Кирилл Левников засчитал взятие ворот.

– Там руки точно не было – Фарфан забивал ногой, – говорит Хусаинов. – Теперь по поводу офсайда. Можно трактовать этот момент в разных плоскостях. Там всего лишь на миллиметры голова нападающего находилась ближе к воротам. Но он ее не использовал при голе. Арбитр принял решение в пользу атаки. С судейской точки зрения, все сделано правильно. (Арман Мкртчян)

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