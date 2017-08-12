Правильно ли судьи остановили острую атаку "Спартака"?

В ходе первого тайма помощники Владимира Сельдякова несколько раз определяли положение "вне игры" у футболистов "Спартака" и ЦСКА, останавливая очень опасные атаки. Правильно ли поступали Николай Богач и Александр Богданов?

На 22-й минуте первый ассистент Богач верно зафиксировал положение "вне игры" у Александра Самедова. Как видно на повторе, правой ногой и правым плечом он заступил за линию офсайда.

На 28-й и 32-й минутах уже Богданов принял два верных решения, определив офсайды у игроков ЦСКА. В обоих случаях футболисты красно-синих чуть поздно давали передачи партнерам, которые к тому времени уже оказывались в положении "вне игры". (Александр БОБРОВ)

Трансляция матча ЦСКА - "Спартак"