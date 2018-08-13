Праправнуки Николая Старостина посетили матч "Спартак" - "Анжи"

Матч 3-го тура чемпионата России "Спартак" - "Анжи" (1:0) посетили праправнук и праправнучка основателя клуба Николая Старостина. Фотография потомков легенды красно-белых опубликована в Твиттере "Открытие Арены".

После трех матчей премьер-лиги "Спартак" занимает первое место в турнирной таблице, набрав 7 очков. Отрыв от ближайших преследователей - 1 очко. В 4-м туре команда Массимо Карреры на выезде сыграет с "Краснодаром" (18 августа, начало - 19.00 по московскому времени).

Праправнук и праправнучка Николая Петровича Старостина поддержали "Спартак" в игре с "Анжи"#яНаОткрытиеАрене pic.twitter.com/VvJzpnVmz0 – Открытие Арена (@otkritiearena) 13 августа 2018 г.

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