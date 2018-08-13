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Праправнуки Николая Старостина посетили матч "Спартак" - "Анжи"


Матч 3-го тура чемпионата России "Спартак" - "Анжи" (1:0) посетили праправнук и праправнучка основателя клуба Николая Старостина. Фотография потомков легенды красно-белых опубликована в Твиттере "Открытие Арены".

После трех матчей премьер-лиги "Спартак" занимает первое место в турнирной таблице, набрав 7 очков. Отрыв от ближайших преследователей - 1 очко. В 4-м туре команда Массимо Карреры на выезде сыграет с "Краснодаром" (18 августа, начало - 19.00 по московскому времени).

Спартак М - Анжи

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Материалы сюжета: Премьер-лига-2018/19. 3-й тур
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