"Практически каждый год я первый". Защитник "Спартака" Миронов, который сдал йо-йо тест лучше Зобнина

Защитник "Спартака" Леонид Миронов, который стал лучшим среди футболистов московского клуба по сдаче теста йо-йо на физическую подготовку, дал интервью пресс-службе красно-белых.
– Как самочувствие? Долго нужно приходить в себя? – первый вопрос 20-летнему игроку.
– Пару минут – и все нормально. Я этот тест давно знаю, каждый год его проходим. Тем более это моя, пожалуй, самая сильная сторона, – цитирует Миронова пресс-служба "Спартака".
– Не все знают, как устроен "йо-йо-тест". В чем суть?
– Мы пробегаем много мини-отрезков, темп увеличивается. Главные показатели, на которые смотрит тренер, – пульс и преодоленное расстояние.
– Первый сбор в плане функционального фундамента – самый важный?
– Да, закладываем базу, втягиваемся. Сейчас нужно набрать кондиции. А дальше все больше и больше будем работать с мячом.
– Для вас побеждать в таких состязаниях – привычное дело? Или сегодня превзошли себя?
– Бывали, конечно, исключения, но практически каждый год я первый!
– Какие-то бонусы за такой успех полагаются?
– Съем пирожок на обеде. (Улыбается.)
– А не страшно было опережать авторитетных партнеров?
– Еще чего! Я и сам не такой уж молодой. А к конкуренции у нас все нормально относятся.
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Дополнительная информация
http://spartak.com/news/2019-01-11-spartak_v_dubaye_testovyy_den/