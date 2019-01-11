"Практически каждый год я первый". Защитник "Спартака" Миронов, который сдал йо-йо тест лучше Зобнина

Защитник "Спартака" Леонид Миронов​, который стал лучшим среди футболистов московского клуба по сдаче теста йо-йо на физическую подготовку, дал интервью пресс-службе красно-белых.

– Как самочувствие? Долго нужно приходить в себя? – первый вопрос 20-летнему игроку.

– Пару минут – и все нормально. Я этот тест давно знаю, каждый год его проходим. Тем более это моя, пожалуй, самая сильная сторона, – цитирует Миронова пресс-служба "Спартака".

– Не все знают, как устроен "йо-йо-тест". В чем суть?

– Мы пробегаем много мини-отрезков, темп увеличивается. Главные показатели, на которые смотрит тренер, – пульс и преодоленное расстояние.

– Первый сбор в плане функционального фундамента – самый важный?

– Да, закладываем базу, втягиваемся. Сейчас нужно набрать кондиции. А дальше все больше и больше будем работать с мячом.

– Для вас побеждать в таких состязаниях – привычное дело? Или сегодня превзошли себя?

– Бывали, конечно, исключения, но практически каждый год я первый!

– Какие-то бонусы за такой успех полагаются?

– Съем пирожок на обеде. (Улыбается.)

– А не страшно было опережать авторитетных партнеров?

– Еще чего! Я и сам не такой уж молодой. А к конкуренции у нас все нормально относятся.

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